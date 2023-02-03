На Южном Урале глава района, где детям-сиротам выставили счета за аренду квартир, получил представления

Глава Чесменского района Челябинской области получил представления из-за выставленных детям-сиротам счетов на оплату за аренду выделенных квартир, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

От главы потребовали прекратить взыскание денежных средств за найм жилых помещений. В настоящее время проводится работа по отзыву квитанций по оплате жилья.

Напомним, в ОНФ обратилась одна из сирот. По ее словам, пострадавших порядка 40 человек. Они получили квартиры в домах, где в первую же зиму по стенам пошли трещины, фундамент начал рассыпаться, а крыши и углы промерзают насквозь. Они выяснили, что утепление перекрытий выполнено из минеральной ваты, под которой находятся картонные коробки от сока. Одна такая квартира стоит около 800 тыс. рублей. Пострадавшие через суд добиваются предоставления им иного жилья надлежащего качества. Однако судебные тяжбы длятся уже более трех лет. Кроме того, некоторые сироты уже получили уведомления об истечении пятилетнего срока найма жилья.

Главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений закона. Однако после этого сиротам выставили счета за все время пользования ненормативными помещениями – примерно по 30 тыс. руб. каждому. По словам одной из пострадавших Евгении Клюкиной, она получила акт о задолженности на 24 тысячи и еще активное исполнительное производство на 15 тысяч.