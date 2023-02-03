03 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Киев объявил о создании штурмовых бригад для захвата российских территорий

На Украине создаются штурмовые бригады, состоящих из военных, полицейских и пограничников, с целью атаки и захвата российских территорий. Об этом заявил врио главы МВД республики Игорь Клименко.

Новое подразделение получит название "Гвардия наступления". Костяк бригад составят военные, пограничники и полицейские с боевым опытом, а доукомплектовать их будут за счет добровольцев.

Штурмовые бригады будут создаваться в составе нацгвардии, полиции и погранслужбы. Так, на базе нацгвардии будут действовать бригады "Буревой", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), на базе погранслужбы - штурмовая бригада "Стальная граница", полиции - "Ярость". 

Телеграм-канал "Резидент" пишет, что это вызвано большими потерями ВСУ. Формирование штурмовых бригад идет по добровольно-принудительному принципу, но с лучшим вооружением. Зеленский хочет накопить большие и хорошо вооруженные силы для мощного контрнаступления на юге с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.
 

Теги: Украина, ВСУ



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