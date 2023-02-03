СМИ: ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба" в Брянской области

ВСУ атаковали инфраструктуру нефтепровода "Дружба" в Брянской области, пишет Telegram-канал Mash, не называя источник. Предположительно, атака велась комплексами HIMARS, выпустившими четыре ракеты. Все они были сбиты российским ЗРК "Панцирь".

Канал сообщает, что целью атаки могли быть резервуары с нефтью, линейно-диспетчерская станция у села Найтоповичи и сам нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Европу через Белоруссию в обход Украины. От ее границы до места атаки около 50 километров.

Жертв и пострадавших нет, инфраструктура нефтепровода не пострадала.

Об атаке ВСУ на нефтепровод "Дружба" в Брянской области сообщалось 1 февраля. Тогда нефтеперекачивающая станция трубопровода получила незначительные повреждения, но была обесточена.