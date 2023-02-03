03 Февраля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/yasamoha

Новый директор департамента Югры заявил, что не обращает внимания на обвинения в коррупции

Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа Яков Самохвалов заявил, что не обращает внимания на обвинения в коррупции. Об этом сообщает "Муксун" со ссылкой на самого Самохвалова.

"Это безответственное поведение. Потому что, как правило, об этом пишут анонимные телеграм-каналы, не боясь ответственности за откровенную ложь, которую они пишут. Честно говоря, не хочу тратить время на то, чтобы анализировать кому это может быть интересно. Займусь работой", — заявил Яков Самохвалов. Он заявил, что в ведомстве сейчас не будет никакой шоковой терапии. Главная задача на ближайшее время организовать команду таким образом, чтобы все результаты были достигнуты.

По данным издания, фонд "Центр гражданских инициатив", который ранее возглавлял Самохвалов, сам оказался в списке возможных пострадавших.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном заведении уголовного дела на референта губернатора Михаила Слинкина и о проверках на коррупцию фонда "Центра гражданских инициатив".

Теги: Наталья Комарова, Яков Самохалов, Центр гражданских и социальных инициатив Югры, хищения, проверка, НКО



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