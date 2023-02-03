03 Февраля 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Reuters/Ints Kalnins

Германия поставит Украине устаревшие танки Leopard 1

Помимо танков Leopard 2 Германия поставит Украине и партию танков Leopard 1, их предполагается взять из собственных резервов ФРГ, пишет Sueddeutsche Zeitung. Leopard 1 производился с 1965 года и сейчас снят с вооружения почти во всех странах, куда его экспортировали. Тем не менее, значительная партия этих танков сохраняется в резервах Германии.

Также, по данным издания, Германия намерена выкупить 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара, чтобы затем переправить эти комплексы в Киев.

Теги: германия, украина, leopard 1, танки



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