Германия поставит Украине устаревшие танки Leopard 1

Помимо танков Leopard 2 Германия поставит Украине и партию танков Leopard 1, их предполагается взять из собственных резервов ФРГ, пишет Sueddeutsche Zeitung. Leopard 1 производился с 1965 года и сейчас снят с вооружения почти во всех странах, куда его экспортировали. Тем не менее, значительная партия этих танков сохраняется в резервах Германии.