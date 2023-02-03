Сопредседатель фракции Порошенко в Раде раскритиковала режим

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" (партия Петра Порошенко) в Раде и бывший вице-спикер Ирина Геращенко подвергла критике действия властей на пути в ЕС. Об этом она написала в прддверии саммита Украина-ЕС, который назвала очень важным, поскольку он является первым после получения статуса страны-кандидата.

Большинство украинцев продолжают смотреть единый телемарафон, который идет по всем каналам, а там о проблемах не говорят. Там премьер Денис Шмыгаль пообещал "ЕС за два года", отмечает Геращенко.

Несмотря на заявления властей, что они все выполнили, это не совсем так. Неясна ситуация с Конституционным судом, где не учтена позиция Венецианской комиссии. Есть вопросы по борьбе с коррупцией, где больше имитации, а не дела. Страной фактически управляют внештатные советники и советницы офиса Зеленского, которые живут неизвестно за что и никому не подотчетны.

Государственный телеканал "Рада" превратился в "пропагандистский боевой листок Банковой". Политическая цензура работает вовсю, недовольна депутат.

"Безнаказанность и коррупция, которую видим, - следствие в том числе политической цензуры. Очень удобно работать, когда каналы закрыты, в марафоне только все свои и "Квартал", парламент потерял свою субъектность, заседания Рады теперь не транслируют даже в записи", - написала Геращенко.

Она уверена, что Европа снова заявит о поддержке режима, но еще нужно много работать, чтобы Украину приняли в ЕС.

Накануне Politico написала, что Киев ожидает холодный душ: итоговая декларация саммита не будет содержать никаких конкретных сроков. Документ предлагает лишь расплывчатые формулировки о "движении вперед" и присоединении только тогда, когда будут выполнены все указания ЕС. Но от имени Украины говорится о ее покорности и готовности все исполнять. Перед этим Шмыгаль заявил, что Украина будет в ЕС уже через два года.