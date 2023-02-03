Сопредседатель фракции Порошенко в Раде раскритиковала режим

03 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР Украина
Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Сопредседатель фракции Порошенко в Раде раскритиковала режим

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" (партия Петра Порошенко) в Раде и бывший вице-спикер Ирина Геращенко подвергла критике действия властей на пути в ЕС. Об этом она написала в прддверии саммита Украина-ЕС, который назвала очень важным, поскольку он является первым после получения статуса страны-кандидата.

Большинство украинцев продолжают смотреть единый телемарафон, который идет по всем каналам, а там о проблемах не говорят. Там премьер Денис Шмыгаль пообещал "ЕС за два года", отмечает Геращенко.

Несмотря на заявления властей, что они все выполнили, это не совсем так. Неясна ситуация с Конституционным судом, где не учтена позиция Венецианской комиссии. Есть вопросы по борьбе с коррупцией, где больше имитации, а не дела. Страной фактически управляют внештатные советники и советницы офиса Зеленского, которые живут неизвестно за что и никому не подотчетны.

Государственный телеканал "Рада" превратился в "пропагандистский боевой листок Банковой". Политическая цензура работает вовсю, недовольна депутат.

"Безнаказанность и коррупция, которую видим, - следствие в том числе политической цензуры. Очень удобно работать, когда каналы закрыты, в марафоне только все свои и "Квартал", парламент потерял свою субъектность, заседания Рады теперь не транслируют даже в записи", - написала Геращенко.

Она уверена, что Европа снова заявит о поддержке режима, но еще нужно много работать, чтобы Украину приняли в ЕС.

Накануне Politico написала, что Киев ожидает холодный душ: итоговая декларация саммита не будет содержать никаких конкретных сроков. Документ предлагает лишь расплывчатые формулировки о "движении вперед" и присоединении только тогда, когда будут выполнены все указания ЕС. Но от имени Украины говорится о ее покорности и готовности все исполнять. Перед этим Шмыгаль заявил, что Украина будет в ЕС уже через два года.

Теги: ЕС, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети