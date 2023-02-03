В Челябинской области ищут подрядчика для строительства ФОКа за 60 млн рублей

В Челябинской области ищут подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Варна. Начальная цена контракта – 59,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Общая площадь застройки здания составит 1,5 тыс. кв.м., общая площадь здания – 2 тыс. кв.м. Работы подрядчик должен будет выполнить до 1 декабря 2023 года.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 14 февраля. Итоги подведут 16 февраля.