В Югре крупный застройщик в одностороннем порядке увеличил стоимость квартир

В Югре крупный застройщик "Нижневартовскстройдетали" в одностороннем порядке увеличил стоимость квартир, сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на семьи, которые планировали приобрести квартиры в микрорайоне МЖК.

По словам вартовчан, при заключении соглашения по бронированию цена на однокомнатную квартиру составляла 2 млн 650 тысяч. При этом в "НСД" уверяли покупателей, что стоимость меняться не будет. Однако спустя несколько месяцев покупателям сообщили: цена выросла на 60 тысяч - до 2 миллионов 710 тысяч. А в новом году квартира подорожала с 2 миллионов 710 тысяч до 3 миллионов 400 тысяч - на 690 тысяч рублей.

Ценник на двух- и трехкомнатные взлетел еще выше - разница доходит до миллиона рублей.