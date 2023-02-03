03 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уралец предстанет перед судом за перевозку 11 кг наркотиков

Житель Среднего Урала предстанет перед судом по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Речь идет об особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица наркотическое средство массой около 11 кг. Вещество было расфасовано в пять полимерных вакуумных упаковок. Этот "товар" уралец поместил в салон своего автомобиля.

23 октября прошлого года мужчина на автомобиле приехал к кафе в поселке Пышма Пышминского района. Сидя в салоне машины, он достал из одной упаковки часть наркотика и переложил в газету, тем самым подготовив его к незаконному сбыту. Сразу после этого прямо возле кафе его задержали сотрудники правоохранительных органов. При обыске авто силовиками было обнаружено и изъято свыше 10,9 кг наркотика.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело несостоявшегося дилера рассмотрит Камышловский районный суд.

Теги: наркотики, суд, автомобиль, кафе, Пышма



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