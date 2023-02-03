В Госдуме предложили "чипировать" чиновников, любящих отдыхать за границей

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил принудительно "чипировать" любящих отдыхать за границей чиновников.

Парламентарий заявил РИА Новости, что тех чиновников, кто "неугомонно рвтся отдыхать за границу", необходимо оснастить спутниковыми датчиками - "для их же собственной безопасности", поскольку "международная контрразведка работает профессионально цинично".

Также, по словам политика, среди чиновников нужно провести мониторинг и определить "группу риска" - тех, кто выезжал, выезжают и имеют желание выехать за рубеж на отдых.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что профильные комитеты обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых за границей на время спецоперации.

СМИ сообщали, что после нескольких громких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на зарубежных курортах, в регионах начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России. В частности, вологодский губернатор Олег Кувшинников после истории с депутатом местного заксобрания Денисом Долженко и его отдыхом в Дубае призвал всех парламентариев и чиновников не ездить за границу. При этом в Кремле заявили, что никаких аппаратных ограничений на отпуск российских чиновников за рубежом нет.