Жительница Екатеринбурга пожаловалась на мастурбирующего незнакомца в автобусе

Сегодня утром в городском автобусе Екатеринбурга местная жительница вместе с дочерью наткнулись на извращенца. Неизвестный мужчина сначала терся об пассажирку, после чего начал мастурбировать.

Инцидент произошел около 8.45 в автобусе №077 между остановками "Метро Ботаническая" и "Клен".

"Мужчина средних лет в черной куртке с капюшоном, темно-синих джинсах и с черным рюкзаком с красными элементами сначала плотно прижимался ко мне и терся (я стояла к нему задом). Дочка в это время сидела на одноместном сиденье сзади салона. Заметив неладное, я встала боком. Он засунул руку в карман джинсов и начал там шурудить. А потом и вовсе расстегнул ширинку и засунул туда руку", - передает слова потерпевшей паблик "Инцидент Екатеринбург".

Женщина добавила, что все непотребства происходили на уровне глаз ее 9-летней дочери. Испугавшись действий незнакомца, она накричала на него, после чего тот вышел на одной из остановок - на какой именно, потерпевшая не запомнила. Она также отметила, что камер в автобусе не было.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что никто с таким сообщением в полицию не обращался. В связи с этим сотрудники полиции просят екатеринбурженку сообщить в полицию об инциденте. Связаться с территориальным ОВД можно по телефону: 3564212 или 102(02).