03 Февраля 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловчане установили исторический максимум по оформлению ипотечных кредитов

В декабре 2022 года жители Свердловской области оформили ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 22,2 млрд рублей. Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении Банка России, это стало историческим максимумом за весь период наблюдений.

Увеличение объема выдач ИЖК в декабре прошлого года наблюдалось на первичном рынке: свердловчане взяли кредиты на покупку квартир в новостройках на 10 млрд рублей. По данным управления, это на 35% больше, чем было в декабре 2021 года.

В 2022 году ипотечный портфель в регионе по сравнению с прошлым годом вырос на 17% и составил 421 млрд рублей. Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в декабре 2022 года в Свердловской области составила 7,6%, год назад она была 8%. В декабре жители Среднего Урала оформляли ипотеку в среднем на 3,2 млн рублей сроком на 23 года.

"Увеличение спроса на ипотеку в конце года является традиционным. Свою роль сыграли и опасения завершения программы льготной ипотеки, однако напомню, что она продлена до 1 июля 2024 года", - прокомментировал глава экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Теги: ипотека, кредиты, банк, Свердловская область



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