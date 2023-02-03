03 Февраля 2023
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Общество Свердловская область Южный ФО
Фото: Правительство ЯНАО

Депутату Госдумы пожаловались на госпиталь в Ростове, где "теряют" справки о ранениях солдат

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов решил разобраться в ситуации с ростовским госпиталем. По словам парламентария, в медучреждении постоянно "теряют" справки о ранениях солдат. В этот раз на прием в "Единую Россию" пришла жительница Пышминского района, сын которой попал в Ростов после получения ранения в зоне СВО. Однако справку об этом в медучреждении "потеряли".

"Не в первый раз получаю жалобы на ростовский госпиталь, который якобы "теряет" справки о ранении, и, как следствие, раненый боец не может подать рапорт командиру части и потом получить положенные выплаты. Буду разбираться. Вместе с военной прокуратурой поправим ростовских товарищей", - заверил Иванов.

Напомним, согласно указу президента № 98 от 5 марта 2022 года, любой участник СВО, в том числе и мобилизованный, при ранении получает 3 млн рублей. В случае смерти его семье выплатят 5 млн рублей.

Теги: Ростов, госпиталь, справка, солдат, Иванов



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