Ведущего канала "Культура" Флярковского назначили главой Института массмедиа РГГУ вместо уволенного Сванидзе

Ведущий телеканала "Россия Культура" Владислав Флярковский назначен руководителем Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

В конце декабря с поста главы Института массмедиа РГГУ был уволен журналист Николай Сванидзе. Он занимал этот пост с 2010 года. Пока он остается завкафедрой журналистики на факультете журналистики все того же Института массмедиа. Решение об увольнении принял ректор вуза Александр Безбородов. Сам Сванидзе назвал увольнение ожидаемым и удивился, что это не произошло раньше.

В середине ноября президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека. "Решение ожидаемое, связано с моей открытой антивоенной позицией", - заявил тогда Сванидзе.

Флярковский окончил факультет журналистики МГУ в 1985 году. С 1991 работал на телеканале "Россия", с 2015 года ведет программу "Новости культуры с Владиславом Флярковским" на канале "Россия Культура".