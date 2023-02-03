Глава правительства Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро, - СМИ

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом дела о хищениях при строительстве метро. Об этом сообщил РИА Новости источник.

По его данным, уголовное дело в отношении главы кабмина было возбуждено в октябре 2022 года. Ему вменяют превышение должностных полномочий. Лапшин находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, он дал указания подчиненным подписать акты невыполненных работ по метро.

По этому уголовному делу о хищении 900 млн рублей на проекте строительства метро в прошлом году были арестованы бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь и краевой министр транспорта Константин Димитров.

Ранее стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причиненный ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.