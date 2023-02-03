В Крыму национализировали имущество Ахметова, Коломойского, Яценюка

03 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России Крым
Фото: Накануне.RU

В Крыму национализировали имущество Ахметова, Коломойского, Яценюка

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о том, что на заочном голосовании депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечень включено порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.

"Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества пособников киевского режима в Крыму продолжится. Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения. Конечно, это очень тщательная, выверенная работа. И мы уже не остановимся, пока не наведем полный порядок", - написал политик в своем Telegram-канале.

Отметим, 1 февраля Константинов сообщил, что "в ближайшее время со своим имуществом расстанутся Ринат Ахметов (ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод", ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", включая имущество пансионата "Горняк", ПАО "Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера"), Игорь Коломойский (ООО "ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК") и его дочь Анжелика Коломойская, которая владеет ООО "Энвил", Арсений Яценюк, владеющий ООО "СКАЙ ПЛАЗА" (известно крымчанам как кинотеатр "Сатурн IMAX"). Он также привел еще несколько фамилий менее известных людей.

Национализации также подлежит имущество ряда украинских банков и заводов, включая АО "Альминский завод строительных материалов" (владелец – Сергей Тарута), АО "Камыш-Бурунский Железорудый комбинат". Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты Госсовета, говорит Константинов.

"С моральной точки зрения нам важно прекратить деятельность таких учредителей. Это не означает закрытие предприятий. Ранее национализированные предприятия продолжают работать, никаких проблем у них не возникает. На них был заменён руководящий состав, введены временные администрации. Затем будет проведена процедура их приватизации, и они будут работать в законодательном поле России, оставляя прибыль на территории нашей страны и направляя её на поддержку участников Спецоперации, на благо нашего народа", - подытожил Константинов.

Теги: Владимир Константинов, национализация, имущество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети