В Крыму национализировали имущество Ахметова, Коломойского, Яценюка

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о том, что на заочном голосовании депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечень включено порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.

"Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества пособников киевского режима в Крыму продолжится. Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения. Конечно, это очень тщательная, выверенная работа. И мы уже не остановимся, пока не наведем полный порядок", - написал политик в своем Telegram-канале.

Отметим, 1 февраля Константинов сообщил, что "в ближайшее время со своим имуществом расстанутся Ринат Ахметов (ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод", ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", включая имущество пансионата "Горняк", ПАО "Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера"), Игорь Коломойский (ООО "ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК") и его дочь Анжелика Коломойская, которая владеет ООО "Энвил", Арсений Яценюк, владеющий ООО "СКАЙ ПЛАЗА" (известно крымчанам как кинотеатр "Сатурн IMAX"). Он также привел еще несколько фамилий менее известных людей.

Национализации также подлежит имущество ряда украинских банков и заводов, включая АО "Альминский завод строительных материалов" (владелец – Сергей Тарута), АО "Камыш-Бурунский Железорудый комбинат". Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты Госсовета, говорит Константинов.

"С моральной точки зрения нам важно прекратить деятельность таких учредителей. Это не означает закрытие предприятий. Ранее национализированные предприятия продолжают работать, никаких проблем у них не возникает. На них был заменён руководящий состав, введены временные администрации. Затем будет проведена процедура их приватизации, и они будут работать в законодательном поле России, оставляя прибыль на территории нашей страны и направляя её на поддержку участников Спецоперации, на благо нашего народа", - подытожил Константинов.