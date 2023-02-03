На Ямале педагог, пнувший ребенка в школе-интернате, уволился по собственному желанию

В Панаевске воспитатель школы-интерната пнул ногой воспитанника. Видеозаписи этого инцидента и многих других попали в социальные сети, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях появились кадры издевательств и насилия над детьми в школе-интернате. На одном из видеороликов, который опубликовал паблик "Голос Тундры", мужчина бьет ученика ногой. Дети отказывались одеваться. Вошедший в комнату мужчина пнул ученика ногой.

"Вы что борзеете? Террора хотите?" - поинтересовался он у подростков.

На другом видеоролике видно, что педагоги проводят у детей обыск: взрослые осматривают сумки и личные вещи детей. Что именно ищут - не уточняется.

Довершает картину видеоролик с охранником, находящимся на своем посту в нетрезвом состоянии.

По данным департамента образования Ямала, педагог, ударивший ученика, уволен по собственному желанию. В школе-интернате проходит служебная проверка. Ситуация с охранником проверяется.

"Ситуация у нас на контроле", - заверили в ведомстве.

Свою проверку проводит также прокуратура автономного округа.