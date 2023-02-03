03 Февраля 2023
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Общество Украина
Фото: nation-news.ru/ скрин

Пригожина вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины в качестве подозреваемого

Офис Генерального прокурора Украины объявил подозрение владельцу российской ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Пригожина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Украинские СМИ сообщили также, что Пригожина вызвали на допрос в офис генпрокурора – он должен явиться 13,14 или 15 февраля в качестве подозреваемого к начальнику первого отдела управления процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанию публичного обвинения департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Полный текст подозрения был опубликован на сайте генпрокурора в том числе на русском языке – в разделе "Повестки о вызове и сведения о специальном досудебном расследовании".

Теги: евгений пригожин, генпрокуратура украины, обвинение



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