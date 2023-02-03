03 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

В СПЧ предложили считать утечку данных основанием замены паспорта

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов полагает, что ради защиты интересов и прав граждан необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки/хищения персональных данных.

"Гражданин должен получить право в случае подобной ситуации (утечки) по желанию заменить свой паспорт с целью предотвращения рисков мошеннических действий", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.

Это предложение СПЧ, отметил Кабанов, в ближайшее время будет направлено в ответственные государственные органы для обсуждения.

Теги: СПЧ, совет по правам человека, Кирилл Кабанов, паспорт, замена



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