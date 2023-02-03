Bloomberg: Киеву придется оставить Артемовск

Пока украинский режим ждет новых поставок западного оружия, Россия наступает в Донбассе, и предстоящие недели будут тяжелыми для ВСУ. В частности, Артемовск придется оставить ради сохранения боеспособных сил для нового контрнаступления на юге. Об этом пишет Bloomberg.

Оценки западных экспертов показывают, что, хотя множество вооружений, уже отправленных из США и Европы, помогает Украине сдерживать российскую армию, этого недостаточно для захвата территории, как это было осенью, когда Россия отступила из правобережья Херсонской и Харьковской областей. Нового оружия будет много, но оно прибудет не раньше, чем через несколько месяцев.

Представитель службы разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал нынешнюю ситуацию "очень сложной", а в феврале и марте ожидаются очень активные боевые действия.

По словам высокопоставленного чиновника, США советуют Киеву максимально тянуть время в ожидании западного оружия. Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, видимо, придется вскоре вывести свои войска из Артемовска, пишет издание со ссылкой на неназванных официальных лиц в США и Европе. Но они надеются, что Россия не сможет в ближайшее время освободить всю территорию ДНР, включая Славянск и Краматорск.

В Вашингтоне надеются, что ВСУ смогут пробить коридор к Азовскому морю и отрезать Крым по суше от остальной территории России.

Украинский телеграм-канал "Резидент" сообщает, что ВСУ уже начали отводить войска из Артемовска, где остаются только передовые части без резервов. В киевском генштабе понимают, что скоро начнется распутица, когда отвод войск по полям будет затруднен. Чтобы избежать окружения всей группировки, главком ВСУ Валерий Залужный отдал приказ на поэтапный отвод техники и резервов. Он давно предлагает главе режима Владимиру Зеленскому отойти из города, но тот против любых отступлений, требуя удерживать все города до последнего.

На днях украинский нацист, член нацистского "Легиона свободы" Владимир Ращук не исключил, что Артемовск придется оставить.

Многие каналы пишут, что Зеленский на самом деле собирает и бережет самые боеспособные части для весеннего контрнаступления на Запорожском направлении, а в Донбасс бросает мобилизованных, которых не жалко.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский накануне заявил, что российская артиллерия "уже полностью контролирует все подходы к Артемовску", но трасса из Часова Яра, хотя и простреливается, еще не перекрыта. Если она будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение. Останется только возможность снабжения по грунтовым дорогам вдоль лесополос.

Накануне было сообщено об освобождении Николаевки под Артемовском. Как отмечает Кимаковский, это приближает момент полного окружения Артемовска. Как сообщил помощник врио главы ДНР Ян Гагин, ВСУ каждый день теряют под Артемовском сотни военнослужащих.

Издание The Wall Street Journal пишет, что боевики несут тяжелые потери и их моральный дух падает.

"Город почти окружен. Его невероятно сложно защитить. Жертвы огромные! В чем смысл!?" — возмущается один из боевиков.

"Все солдаты, которые удерживают эти позиции, по крайней мере, все те, с кем я говорил, — все они говорят, что нужно отступать. Никто не понимает, за что гибнет так много солдат", — сказал украинский боевик.