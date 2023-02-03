03 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Таможенника из Екатеринбурга будут судить за разглашение налоговой тайны

Бывший сотрудник таможни в Екатеринбурге предстанет перед судом за преступление по п."в" ч.5 ст.290, ч.3 ст.183 УК РФ (получение взятки в крупном размере, незаконное разглашение сведений составляющих налоговую тайну). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Следствие установило, что в 2021 году 41-летний обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, незаконно передал заинтересованному лицу сведения, составляющие налоговую тайну. За это ему на банковский счет было переведено 233 тыс. рублей.

"Канал передачи информации ограниченного доступа третьим лицам, незаконно полученных из баз данных Федеральной таможенной службы России, выявлен сотрудниками подразделений по противодействию коррупции и Службы информационной безопасности ГУИТ Федеральной таможенной службы России во взаимодействии с органами УФСБ России по Свердловской области", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в Алапаевский городской суд Свердловской области для рассмотрения по существу. Помимо этого, чтобы такие случаи не повторились, в адрес таможни и контролирующих органов было направлено представление об устранении обстоятельств, которые способствуют совершению совершению преступлений. Также было поручено усилить ведомственный контроль за работой подчиненных.

Теги: таможенник, Екатеринбург, налоговая тайна, разглашение, взятка, суд



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