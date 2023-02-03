В Челябинске водитель иномарки сбил трех пешеходов

В Челябинске водитель сбил трех пешеходов на улице Петра Столыпина. Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло сегодня утром. По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого автомобиль изменил направление движения, сбил двух пешеходов и врезался в опору освещения.

В результате происшествия травмы получили 33-летний мужчина и две женщины 30 и 23 лет.