03 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Wildberries перестанет продавать безникотиновые вейпы и смеси для них

Маркетплейс Wildberries с 7 февраля перестанет продавать безникотиновые вейпы, жидкости и курительные смеси для них, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В Wildberries пояснили, что некоторые продавцы под видом безникотиновой продукции пытались продавать никотиновые изделия, а это запрещено правилами площадки.

В конце января Владимир Путин подписал изменения в закон, повышающие акцизы на сигареты, папиросы, табак для нагревания и жидкости для вейпов. При этом акциз на сами вейпы был отменен.

Теги: Wildberries, вейп, запрет



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