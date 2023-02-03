Wildberries перестанет продавать безникотиновые вейпы и смеси для них

Маркетплейс Wildberries с 7 февраля перестанет продавать безникотиновые вейпы, жидкости и курительные смеси для них, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В Wildberries пояснили, что некоторые продавцы под видом безникотиновой продукции пытались продавать никотиновые изделия, а это запрещено правилами площадки.

В конце января Владимир Путин подписал изменения в закон, повышающие акцизы на сигареты, папиросы, табак для нагревания и жидкости для вейпов. При этом акциз на сами вейпы был отменен.