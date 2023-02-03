МИД КНР призвал прекратить спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата"

МИД КНР призвал прекратить спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата".

"Спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования (проблемы)", - заявила официальный представитель ведомства Мао Нин.

Таким образом она прокомментировала сообщения о разведывательном воздушном шаре в небе над США, который, предположительно, принадлежит Китаю, передает РИА Новости.

Официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что власти в течение нескольких дней отслеживали перемещения аэростата, пока он летел над северными штатами. Отмечается, что он не представлял военной или физической угрозы для людей.

При этом военные посоветовали президенту США Джо Байдену не отдавать сигнал сбить аэростат, поскольку его обломки могли представлять угрозы для людей на земле. В Пентагоне заявили, что уверены в принадлежности "разведчика" Китаю.