03 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Федерация бокса России признала RCC Boxing Promotions лучшей компанией в стране

Уральская организация RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, такую награду спортивная организация получила на Третьем Всероссийском боксерском форуме в Серпухове. Мероприятие проводит Федерация бокса России. На площадке собрались 500 делегатов из 85 регионов страны, а также титулованные боксеры, тренеры и спортивные функционеры. Традиционно в первый день форума прошло чествование тех, кто за последние два года достиг самых больших результатов.

В итоге RCC Boxing Promotions была признана лучшей промоутерской компанией 2021-2022 годов. Престижную награду из рук генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко получил Евгений Звездников. Почетным гостем форума стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) и член исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев.

чемпионские пояса бокс(2016)|Фото: Накануне.RU

Организация основана в 2016 году в Екатеринбурге. Стоит отметить, что последние два года для RCC Boxing Promotions стали одними из самых успешных за всю историю компании. Состоялись бои Дмитрия Бивола и Хорхе Линареса в России, появился новый чемпион мира из Екатеринбурга. Также прошли десятки профессиональных турниров, которые посмотрели миллионы фантов со всего мира.

Теги: RCC Boxing Promotions, компания, бокс, награда



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