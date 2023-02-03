Федерация бокса России признала RCC Boxing Promotions лучшей компанией в стране

Уральская организация RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, такую награду спортивная организация получила на Третьем Всероссийском боксерском форуме в Серпухове. Мероприятие проводит Федерация бокса России. На площадке собрались 500 делегатов из 85 регионов страны, а также титулованные боксеры, тренеры и спортивные функционеры. Традиционно в первый день форума прошло чествование тех, кто за последние два года достиг самых больших результатов.

В итоге RCC Boxing Promotions была признана лучшей промоутерской компанией 2021-2022 годов. Престижную награду из рук генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко получил Евгений Звездников. Почетным гостем форума стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) и член исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев.

Организация основана в 2016 году в Екатеринбурге. Стоит отметить, что последние два года для RCC Boxing Promotions стали одними из самых успешных за всю историю компании. Состоялись бои Дмитрия Бивола и Хорхе Линареса в России, появился новый чемпион мира из Екатеринбурга. Также прошли десятки профессиональных турниров, которые посмотрели миллионы фантов со всего мира.