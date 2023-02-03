Серовская больница выплатит местному педагогу и школе компенсации за неправильный диагноз

03 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: kurer-sreda.ru

Серовская больница выплатит местному педагогу и школе компенсации за неправильный диагноз

В Серове городская больница выплатит местной школе и ее бывшему педагогу компенсацию за неправильно поставленный диагноз. Как сообщает пресс-служба Свердловского арбитражного суда, общая сумма компенсации превышает полмиллиона рублей.

В материалах дела сказано, что в марте 2021 года средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов "Полифорум" обратилась в больницу с просьбой провести обязательное психиатрическое освидетельствование сотрудников. В результате, одному из педагогов с 25-летним стажем диагностировали "генерализированное тревожное расстройство", из-за чего ту пришлось уволить.

Оспаривать заключение врачей педагог решила в суде. По требованию судьи обследование было проведено повторно и не показало каких-либо нарушений. В связи с этим, медучреждение обязали выплатить пострадавшей 228 тыс. рублей компенсации за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. рублей.

Суд также постановил, что ущерб понесло и образовательное учреждение, лишившееся специалиста. Сумма возмещения убытков составит еще 275 тыс. рублей.

Теги: больница, школа, учитель, суд, диагноз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети