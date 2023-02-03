Серовская больница выплатит местному педагогу и школе компенсации за неправильный диагноз

В Серове городская больница выплатит местной школе и ее бывшему педагогу компенсацию за неправильно поставленный диагноз. Как сообщает пресс-служба Свердловского арбитражного суда, общая сумма компенсации превышает полмиллиона рублей.

В материалах дела сказано, что в марте 2021 года средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов "Полифорум" обратилась в больницу с просьбой провести обязательное психиатрическое освидетельствование сотрудников. В результате, одному из педагогов с 25-летним стажем диагностировали "генерализированное тревожное расстройство", из-за чего ту пришлось уволить.

Оспаривать заключение врачей педагог решила в суде. По требованию судьи обследование было проведено повторно и не показало каких-либо нарушений. В связи с этим, медучреждение обязали выплатить пострадавшей 228 тыс. рублей компенсации за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. рублей.

Суд также постановил, что ущерб понесло и образовательное учреждение, лишившееся специалиста. Сумма возмещения убытков составит еще 275 тыс. рублей.