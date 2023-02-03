В Челябинске выявили разовые превышения ПДК по диоксиду азота и взвешенным частицам

В Челябинске 2 февраля зафиксировали разовые превышения предельно допустимых концентраций по диоксиду азота и взвешенным частицам.

"На постах и станциях территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировались разовые незначительные превышения предельно допустимых концентраций по диоксиду азота на 0.28 ПДК и взвешенным частицам на 0.3 ПДК", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Напомним, в Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности с 18 часов 2 февраля до 19 часов 3 февраля. Предприятия должны снизить выбросы на 30-40 %.

По данным на утро 3 февраля, концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по данным территориальной сети наблюдения снизились.