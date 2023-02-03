В Прикамье объявлены довыборы в думы трех муниципальных округов

В Пермском крае объявлены три избирательные кампании в думы трех муниципальных округов, в ходе которых будут распределены четыре депутатских мандата, сообщили Накануне.RU в краевом избиркоме.

"Дополнительные выборы назначены в двух избирательных округах №9 и 10 в думу Осинского городского округа, а также в округе №19 в думу Добрянского городского округа и №15 в думу Чусовского городского округа. Распределяемые мандаты освободились в связи со сложением полномочий депутатов соответствующих органов летом прошлого года. Согласно нормам законодательства – дополнительные выборы после сложения мандата должны состояться в течение года, в связи с этим по срокам они не попадают на единый день голосования", - говорится в сообщении.

Во всех трех кампаниях голосование назначено на 23 апреля