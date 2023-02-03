Минобороны включило присоединенные территории в состав Южного военного округа

Минобороны России включило присоединенные территории в состав Южного военного округа. Это следует из карты, опубликованной на сайте оборонного ведомства, на нее обратило внимание РИА Новости.

Насколько можно судить по карте, в состав округа включены четыре новых региона в своих административных границах.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на присоединенных территориях – в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.