03 Февраля 2023
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Армия и ВПК
Фото: пресс-служба МО РФ

Минобороны включило присоединенные территории в состав Южного военного округа

Минобороны России включило присоединенные территории в состав Южного военного округа. Это следует из карты, опубликованной на сайте оборонного ведомства, на нее обратило внимание РИА Новости.

Насколько можно судить по карте, в состав округа включены четыре новых региона в своих административных границах.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на присоединенных территориях – в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Южный военный округ(2023)|Фото: пресс-служба МО РФ

Теги: минобороны, южный военный округ, присоединенные территории



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