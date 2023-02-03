В детсаду Екатеринбурга работал судимый за наркотики сотрудник

В Екатеринбурге из детского сада уволен ранее судимый работник. Нарушение обнаружила прокурорская проверка.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, было установлено, что в муниципальном детсаду в Кировском районе уральской столицы работает человек, в прошлом судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Как пояснили в прокуратуре, по закону, к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних не допускаются люди, имеющие или имевшие судимость.

На какой именно должности трудился этот сотрудник, в ведомстве не уточнили. По итогам проверки заведующей детсадом было внесено представление. В дальнейшем судимый работник был уволен по соглашению сторон.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в одном из детсадов уральской столицы малолетняя девочка в результате катания с горки получила травму. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась через несколько дней. Возбуждено уголовное дело, за ходом расследования следит лично глава СКР Александр Бастрыкин.