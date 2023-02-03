Минобороны РФ построило новый водовод в ДНР

Военные строители Минобороны РФ завершили строительство нового водовода в ДНР, связав скважину в Кипучей Кринице примерно в 30 километрах южнее Донецка и водозаборный узел Донецка "Южный".

Как сообщили в Минобороны РФ, строительство началось в октябре. За это время специалисты проложили нить трубопровода протяженностью в 36 километров, возвели насосные и трансформаторные подстанции. Новый водовод увеличит объем поступающей воды в Донецк до 7 тыс. кубических метров в сутки. Планируется также приступить к возведению нового водовода от водозабора Шевченковский в Докучаевском районе к Донецку.

В Донецке и Донецкой агломерации продолжает сохраняться тяжелейшая ситуация с водой. Она подается раз в три дня на несколько часов вечером, причем доходит не до всех. Из-за нехватки воды отопительный сезон начался позже, а многие котельные не могли запуститься еще несколько недель. Если до начала СВО Донецк потреблял около 250 тыс. кубических метров в сутки, то к осени подача была урезана до 25-30 тыс. кубометров, то есть в десять раз. После начала отопительного сезона она была увеличена до 50-55 тыс. для подпитки системы отопления. Новый водовод, дающий не более 3% потребности в воде в обычное время, сейчас может оказать существенное влияние на ситуацию и позволить расширить график подачи воды.

В январе врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что две ветки водовода из Дона планируют запустить к 1 апреля. Строители работают круглосуточно. Он не позволит вернуть бесперебойное водоснабжение, но позволит уменьшить сильный дефицит воды. Без него график пришлось бы еще больше ужесточать, поэтому это без преувеличения "спасительные артерии". Мощность водовода составит до 300 тыс. кубометров в сутки.

В полной мере обеспечить территорию ДНР водой можно будет только после освобождения Славянска и части Харьковской области, по которой протекает Северский Донец, подчеркивает Пушилин. Большой проблемой являются огромные водопотери. При Украине не проводилось капитального ремонта водопроводной сети региона.