Поставка на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS займет около девяти месяцев, - СМИ

Дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут стать частью нового пакета помощи Киеву от США, не будут развернуты на Украине в ближайшее время, передает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на представителя отрасли сообщает, что первые поставки займут около девяти месяцев после того, как ВВС оформит контракт.

Причем остальное вооружение может быть передано гораздо быстрее, отмечает агентство.

Ранее СМИ сообщили, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму более $2 млрд.

По словам одного из источников, большая часть средств на эти цели ($1,75 млрд) будет предоставлена из фонда Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена получать оружие с производства, а не из существующих запасов армии США.

На средства из USAI могут быть закуплены ракеты GLSDB, дальность действия которых составляет до 150 км. Это совместная разработка Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS, пишет РИА Новости.