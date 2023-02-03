03 Февраля 2023
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Общество Сибирский ФО
Фото: Департамент информационной политики губернатора

Новосибирские власти объяснили высокую заболеваемость туберкулезом больными каторжанами

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов нашел необычное объяснение высоких показателей заболеваемости туберкулезом в регионе. По мнению чиновника, у этого явления были исторические предпосылки. "В Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким", - цитирует РБК ответ министра.

Еще один фактор риска, по мнению Хальзова, - это суровый климат. Погода в Новосибирской области относится к неблагоприятному и особо неблагоприятному типу (III и IV тип), а климат влияет не только на здоровье человека, но и на жизнестойкость микроорганизмов. Генетическая особенность позволяет микроорганизмам под влиянием климата наращивать способность вызывать болезнь (вирулентность) и адаптироваться к условиям.

Наконец, министр указывает на то, что туберкулезом легко заражаются ВИЧ-инфицированные, а их в регионе много: "В Новосибирской области отмечается высокий процент пациентов туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Вирус иммунодефицита вызывает иммуносупрессию в организме человека на фоне которой развивается масса патогенной флоры, в том числе возбудители туберкулеза".

Теги: заболеваемость, туберкулез, каторга, ссылка, сибирь



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