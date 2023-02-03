Новый комплекс очистных сооружения в селе Порецкое (Чувашия) введен в эксплуатацию

Новые очистные сооружения в селе Порецкое построены в рамках региональной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Теперь сточные воды, отводимые в реку Меня, далее в Суру и Волгу, будут абсолютно безопасными для экологии и живых организмов.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что решена главная проблема, волнующая 5,5 тысяч жителей села. «Они будут дышать чистым и свежим воздухом. Кроме того, подготовлены мощности для подключения 95% жителей к централизованному водоснабжению и водоотведению», - заявил он.

Глава Чувашии также отметил, что стоит задача оснастить аналогичными очистными сооружениями каждый район республики, при этом полученный на примере Порецкого опыт в последующем позволит диспетчеризировать и обеспечить функционирование такого рода объектов на основе цифровых технологий с возможностью дистанционного контроля: «Тем самым мы получим колоссальную экономию с точки зрения трудозатрат и других составляющих. А самое главное, обеспечиваем высокие стандарты качества жизни людей в разных муниципальных образованиях, ну и, конечно же, возможности для развития бизнеса».

Как сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики, в 2023 году будет продолжено строительство внеплощадочных инженерных сетей и сооружений жилого района «Новый город» в Чебоксарах, коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями, рекультивация шламонакопителя и шламоотстойника в ГУП «БОС» Минстроя Чувашии. В перспективе - строительство станции биологической очистки сточных вод и сетей канализации в селе Комсомольское, Ядрине и г. Чебоксары.

«Наличие такого большого федерального проекта позволяет финансово обеспечить жизненно важные потребности в нашей жизнедеятельности. Для нас подмога и возможности. В данном проекте буквально за четыре года мы реализовали четыре больших проекта на более чем 713 млн рублей», - резюмировал Олег Николаев.

С момента реализации мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги» в Чувашии построено и реконструировано два объекта в Чебоксарах, по одному - в Вурнарах и в Мариинско-Посадском районе (ФОЦ «Белые камни»).