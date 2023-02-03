Мать свердловского пехотинца, погибшего в зоне СВО, лишь спустя год получила орденскую выплату

Совместная работа СМИ и депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова поставила точку в непростой истории жительницы Белоярского городского округа. Еще в марте женщина потеряла сына в ходе спецоперации, однако выплату за присужденный ему орден Мужества смогла получить только сегодня утром.

Напомним, речь идет о 20-летнем морском пехотинце Артеме Уразаеве из села Колюткино. Под Киевом 21 марта 2022 года он погиб, закрыв собой командира, за что был посмертно награжден орденом Мужества. Несмотря на то, что к ордену он был представлен сразу же, похоронить парня удалось только 12 апреля, сам орден доставили не с телом, как полагается, а в мае. Документы к ордену и вовсе пришли только в сентябре.

Выплата семье погибшего, получившего соответствующую награду, приравнивается к пяти его окладам или почти 1 млн рублей в случае Артема. Однако мать покойного солдата почти год кормили "завтраками", пообещав выплатить деньги через полгода после смерти сына, а позже и вовсе сообщив, что денег на орденские выплаты в бюджете нет.

"После публикации мы с женщиной созвонились, уточнил у нее подробности этой возмутительной истории. Оперативно подготовил запрос в адрес главного военного прокурора. И вот сегодня утром она звонит и сообщает: "выплата пришла, спасибо", - написал депутат в своих соцсетях.

Он также поблагодарил журналистов за освещение подобных тем.

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