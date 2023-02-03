В Энергодаре взорван автомобиль, погиб один человек
В Энергодаре взорвался автомобиль, в результате теракта погиб один человек, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Громкий взрыв, по его данным, раздался в 7:50 утра.
"Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа", — написал Рогов в Telegram-канале.
Взрывотехники проверяют наличие взрывчатки во избежание повторного взрыва.
В декабре автомобиль взорвался у входа в парк Горького в Мелитополе. Сообщалось о двоих пострадавших.