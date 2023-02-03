США могут направить 5 миллионов долларов бизнесмена Малофеева на помощь Украине

Прокуратура США может конфисковать $5,4 млн, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Константину Малофееву. Соответствующее решение вынес окружной судья Манхэттена Пол Гардеф в четверг. Это первый случай подобного судебного решения с момента введения санкций в прошлом году, передает Reuters.

Президент США Джо Байден в конце 2022 года подписал закон, позволяющий Министерству юстиции страны передавать некоторые конфискованные активы Государственному департаменту для помощи Украине. Законодательство США ограничивает использование государством конфискованных активов.

В конце прошлого года прокуратура США обвинила Малофеева в попытке обойти санкции. Якобы, россиянин хотел перевести своему деловому партнеру средства со своего счета в денверском Sunflower Bank.