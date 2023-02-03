Работы по реконструкции астраханских северных очистных сооружений канализации идут по графику

Губернатор Астраханской области побывал на площадке работ по реконструкции астраханских северных очистных сооружений канализации. Обновление идет в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в нацпроект «Экология». На рабочем совещании, которое провел Игорь Бабушкин, специалисты, контролирующие ход реконструкции, отметили хороший темп работы подрядной организации.

Как сообщил главе региона руководитель «Дирекции по строительству в г. Астрахани» ФАУ «РосКапСтрой» Анатолий Назаров, на сегодняшний день демонтировали 80% северных очистных сооружений канализации. Сейчас строители возводят здание механического обезвоживания осадка. Одновременно идут работы на аэрационном резервуаре, ремонтируется административное здание, которое должно быть сдано 1 мая 2023 года. Также проводят подготовительные работы по обустройству блочно-модульной котельной и устанавливают ограждение по всему периметру объекта. На объекте работают 118 человек, планируется привлечь еще 38 работников.

Заместитель председателя правительства Михаил Богомолов отметил, что благодаря активной позиции губернатора, сейчас все этапы реконструкции полностью профинансированы. На реализацию проекта выделено 3,8 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, работы должны завершиться в ноябре 2024 года. В результате реконструкции СОСК практически на 100% поменяется технологическое оборудование. Оно будет соответствовать современным экологическим нормам и санитарным требованиям.

Игорь Бабушкин подчеркнул исключительную важность проекта для региона. В результате его реализации улучшится экологическая ситуация, так как стоки не будут загрязнять водоём. Мощность очистных сооружений повысится, а это значит, что к канализации можно будет подключить дополнительных потребителей. Кроме того, жители близлежащего села Началово перестанут ощущать неприятный запах сероводорода.

«В планах ещё один важный объект – модернизация правобережных очистных сооружений. У нас уже есть проект и положительное заключение экспертизы,- сообщил губернатор. – Вместе с Минстроем России сейчас определяем источник финансирования. Мы обязательно найдём решение и начнём работу также и над этим проектом».