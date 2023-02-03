Брянский губернатор: ПВО сбила четыре украинские ракеты

Украинские военные нанесли ракетный удар по территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа", — написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз отметил, что система ПВО успешно отразила атаку, были сбиты четыре ракеты. Пострадавших и разрушений нет.

В январе в Брянской области система ПВО отразила атаку украинской "Точки-У". Ракета была сбита над Клинцовским районом.