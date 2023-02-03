03 Февраля 2023
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Экономика Сибирский ФО
Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

Шахта «Распадская-Коксовая» отметила 20-летний юбилей

Коллектив и ветеранов «Распадской-Коксовой», самой молодой шахты Распадской угольной компании (РУК), накануне чествовали на юбилейном собрании. За 20 лет работы на шахте было добыто 10,5 млн тонн угля востребованной марки К.

добыча угля, шахта(2023)|Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

Как сообщает пресс-служба РУК, сегодня на шахте работают более 940 человек, 38 из них отмечены наградами различного уровня – областного, городского, корпоративного. В их числе механик участка в подземных условиях Дмитрий Костычев, награжденный нагрудным знаком «Знак Почета», горнорабочий очистного забоя Сергей Солбаков – медаль «Заслуженный работник компании», технический руководитель Сергей Устюгов – медаль «За особый вклад в развитие компании».

распадская-коксовая, шахта(2023)|Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

«Распадская-Коксовая» – самая сложная по горно-геологическим условиям шахта в Кузбассе. Предприятие совершило трансформацию в технологии отработки угольных запасов. До 2019 года шахтеры добывали уголь короткими забоями с помощью метода камерно-столбовой отработки. С переходом на лавную технологию они увеличили объемы производства с 50 до 150 тыс. тонн угля в месяц.

добыча угля, шахта(2023)|Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

Шахта «Распадская-Коксовая» – один из лидеров по цифровизации в РУК. Здесь разрабатывают и реализовывают различные проекты, которые успешно тиражируются на других предприятиях компании: в том числе, «Шахта GO», «Диспетчеризация 2.0», «Видеоаналитика цепи лавного конвейера».

Теги: распадская-коксовая, юбилей, шахтеры, рук



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