Шахта «Распадская-Коксовая» отметила 20-летний юбилей

Коллектив и ветеранов «Распадской-Коксовой», самой молодой шахты Распадской угольной компании (РУК), накануне чествовали на юбилейном собрании. За 20 лет работы на шахте было добыто 10,5 млн тонн угля востребованной марки К.

Как сообщает пресс-служба РУК, сегодня на шахте работают более 940 человек, 38 из них отмечены наградами различного уровня – областного, городского, корпоративного. В их числе механик участка в подземных условиях Дмитрий Костычев, награжденный нагрудным знаком «Знак Почета», горнорабочий очистного забоя Сергей Солбаков – медаль «Заслуженный работник компании», технический руководитель Сергей Устюгов – медаль «За особый вклад в развитие компании».

«Распадская-Коксовая» – самая сложная по горно-геологическим условиям шахта в Кузбассе. Предприятие совершило трансформацию в технологии отработки угольных запасов. До 2019 года шахтеры добывали уголь короткими забоями с помощью метода камерно-столбовой отработки. С переходом на лавную технологию они увеличили объемы производства с 50 до 150 тыс. тонн угля в месяц.

Шахта «Распадская-Коксовая» – один из лидеров по цифровизации в РУК. Здесь разрабатывают и реализовывают различные проекты, которые успешно тиражируются на других предприятиях компании: в том числе, «Шахта GO», «Диспетчеризация 2.0», «Видеоаналитика цепи лавного конвейера».