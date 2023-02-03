Обстановка на ЗАЭС остается критическиой, - Лихачев

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о том, что обстановка на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) еще не миновала критической фазы, хотя в последние недели "прилеты" на ЗАЭС не были зафиксированы.

"К сожалению, пока критическая фаза не миновала, линия разделения войск проходит просто в контактной близости от атомной станции. Об этом говорят инспекторы МАГАТЭ, они слышат взрывы, слышат отголоски канонады", - цитирует "Интерфакс" Лихачева.

Он уточнил, что "в последние недели мы не фиксировали прилетов на атомную станцию, хотя попытки беспилотников входить на территорию ЗАЭС были". Эти попытки, добавил Лихачев, были пресечены службой безопасности.

"Трудовой коллектив, несмотря на это давление, справляется с жизнедеятельностью, обеспечением безопасности. В целом станция не вырабатывает сейчас электроэнергию по целому ряду причин, но два блока находятся в так называемом горячем останове", - сказал Лихачев.

По его словам, это означает, что без ядерной реакции, за счет электричества реакторы вырабатывают тепловую энергию, и за счет этого устойчиво снабжают теплом город Энергодар.

"Мы считаем ситуацию с теплоснабжением Энергодара приемлемой, хотя, конечно, если так можно выразиться, это временная схема. Держится она не только за счет атомной станции, но еще большого количества мобильных блочных котельных, которые мы поставили – Российская Федерация, "Росатом" – на станцию, в город, но и ценой героических усилий коллектива", - сказал Лихачев.