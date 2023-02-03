Обстановка на ЗАЭС остается критическиой, - Лихачев

03 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Обстановка на ЗАЭС остается критическиой, - Лихачев

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о том, что обстановка на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) еще не миновала критической фазы, хотя в последние недели "прилеты" на ЗАЭС не были зафиксированы.
Читайте также:

"К сожалению, пока критическая фаза не миновала, линия разделения войск проходит просто в контактной близости от атомной станции. Об этом говорят инспекторы МАГАТЭ, они слышат взрывы, слышат отголоски канонады", - цитирует "Интерфакс" Лихачева.

Он уточнил, что "в последние недели мы не фиксировали прилетов на атомную станцию, хотя попытки беспилотников входить на территорию ЗАЭС были". Эти попытки, добавил Лихачев, были пресечены службой безопасности.

"Трудовой коллектив, несмотря на это давление, справляется с жизнедеятельностью, обеспечением безопасности. В целом станция не вырабатывает сейчас электроэнергию по целому ряду причин, но два блока находятся в так называемом горячем останове", - сказал Лихачев.

По его словам, это означает, что без ядерной реакции, за счет электричества реакторы вырабатывают тепловую энергию, и за счет этого устойчиво снабжают теплом город Энергодар.

"Мы считаем ситуацию с теплоснабжением Энергодара приемлемой, хотя, конечно, если так можно выразиться, это временная схема. Держится она не только за счет атомной станции, но еще большого количества мобильных блочных котельных, которые мы поставили – Российская Федерация, "Росатом" – на станцию, в город, но и ценой героических усилий коллектива", - сказал Лихачев.

Теги: Алексей Лихачев, ЗАЭС, Энергодар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети