03 Февраля 2023
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Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

В России выявлен второй случай заражения "кракеном"

В России выявлен второй случай заражения субштаммом "кракен" штамма "омикрон" коронавируса COVID-19.

Пациент с "кракеном" был выявлен в Тыве, он переносит болезнь в легкой форме, без тяжелых клинических последствий. Роспотребнадзор, сообщивший об этом случае, не уточнил, как именно заразился пациент, бывал ли он недавно за границей и с кем общался.

При этом в ведомстве продолжают настаивать, что "кракен" вряд ли получит широкое распространение: "Подвариант XBB 1.5 ("кракен") обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным".

12 января стало известно о первом случае заражения "кракеном" в России. Пациентка из Пензенской области сообщила, что никуда в последнее время не ездила и не общалась с людьми с явными симптомами коронавируса.

В конце января эксперты из Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН рассчитали, что распространение нового штамма в Москве практически не отразится на общем количестве новых заражений. Согласно модели математиков, заболеваемость "кракеном" на пике новой — весенней — волны эпидемии достигнет 5 тыс. человек в сутки. Однако рост до этих значений ожидали еще до появления нового варианта COVID-19.

Теги: кракен, коронавирус, тыва



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