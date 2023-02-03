Мэр Нижнего Тагила о столице "Тотального диктанта-2023": Это не последняя наша победа

03 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Мэр Нижнего Тагила о столице "Тотального диктанта-2023": Это не последняя наша победа

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал победу города в борьбе за право стать столицей проведения "Тотального диктанта-2023".

Напомним, Нижний Тагил обогнал Омск, Калининград и Мурманск и стал столицей этого всероссийского мероприятия. Своими мыслями по этому поводу глава уральского города поделился на странице в соцсети.

"Наш город победил в непростой борьбе. Сегодня мы выиграли право называться столицей "Тотального диктанта" 2023 года. Я от всей души благодарю всех, кто поддержал наш славный город, город трудовой доблести. Не сомневаюсь, что мы проведем это мероприятие на самом высоком уровне и верю, что это не последняя наша победа", - заявил Пинаев.

В нынешнем году автором текста стал писатель и журналист Василий Авченко, а сам диктант пройдет 8 апреля. В Нижнем Тагиле будет организована главная площадка акции, на которой текст прочитает сам автор.

Теги: Пинаев, Тотальный диктант, столица, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.02.2023 07:58 Мск Нижний Тагил стал столицей Тотального диктанта
Ранее 18.01.2023 15:50 Мск Столицей Тотального диктанта-2023 может стать Нижний Тагил


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети