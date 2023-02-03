Мэр Нижнего Тагила о столице "Тотального диктанта-2023": Это не последняя наша победа

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал победу города в борьбе за право стать столицей проведения "Тотального диктанта-2023".

Напомним, Нижний Тагил обогнал Омск, Калининград и Мурманск и стал столицей этого всероссийского мероприятия. Своими мыслями по этому поводу глава уральского города поделился на странице в соцсети.

"Наш город победил в непростой борьбе. Сегодня мы выиграли право называться столицей "Тотального диктанта" 2023 года. Я от всей души благодарю всех, кто поддержал наш славный город, город трудовой доблести. Не сомневаюсь, что мы проведем это мероприятие на самом высоком уровне и верю, что это не последняя наша победа", - заявил Пинаев.

В нынешнем году автором текста стал писатель и журналист Василий Авченко, а сам диктант пройдет 8 апреля. В Нижнем Тагиле будет организована главная площадка акции, на которой текст прочитает сам автор.