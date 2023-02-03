Бастрыкин потребовал доложить об уголовном деле из-за квартир для сирот с "утеплителем" из коробок от сока

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о бездействии муниципальных властей при предоставлении сиротам квартир в домах с "утеплителем" из коробок от сока.

"Глава ведомства поручил следователям установить конкретных должностных лиц, ответственных за нарушение прав сирот, и принять меры к их скорейшему восстановлению", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, в ОНФ обратилась одна из сирот. По ее словам, пострадавших порядка 40 человек. Они получили квартиры в домах, где в первую же зиму по стенам пошли трещины, фундамент начал рассыпаться, а крыши и углы промерзают насквозь. Они выяснили, что утепление перекрытий выполнено из минеральной ваты, под которой находятся картонные коробки от сока. Одна такая квартира стоит около 800 тыс. рублей. Пострадавшие через суд добиваются предоставления им иного жилья надлежащего качества. Однако судебные тяжбы длятся уже более трех лет. Кроме того, некоторые сироты уже получили уведомления об истечении пятилетнего срока найма жилья.

Главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений закона. Однако после этого сиротам выставили баснословные счета за все время пользования ненормативными помещениями – примерно по 30 тыс. руб. каждому. По словам одной из пострадавших Евгении Клюкиной, она получила акт о задолженности на 24 тысячи и еще активное исполнительное производство на 15 тысяч.

Следственными органами СК России совместно с надзорным органом и администрацией приняты меры по отмене взысканий.