03 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Экоактивисты обнаружили нелегальную свалку вблизи поселка Нагорный

Экологи свердловского отделения РЭО обнаружили недалеко от пос. Нагорный (Верхняя Пышма) незаконный полигон отходов в 5 га. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЭО, на площадке организованы прием, складирование и захоронение строительного и бытового мусора, а в будке на въезде с водителей грузовых машин берут деньги.

"Жители поселков и окраин Екатеринбурга регулярно сообщают нам о скоплениях мусора, а также о местах, куда с отходами ездят грузовики. По таким точкам выезжают наши активисты, фиксируют нарушения, если они подтверждаются, составляют обращения. Процесс закрытия нелегальных полигонов занимает от нескольких месяцев до года. За это время нарушители успевают нанести колоссальный вред окружающей среде", – рассказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Экоактивисты выехали на место и подтвердили слова очевидцев: на полигоне также работает техника, а грузовые машины с мусором приезжают на свалку, а выезжают уже пустыми.

Земельный участок относится к землям сельхозназначения и был ранее отдан в аренду. Изначально земля использовалась как карьер и компания пообещала заняться ее рекультивацией, однако по итогу там за деньги складируют отходы. Эта деятельность проводится незаконно и приводит к загрязнению почвы и подземных вод, считают экологи.

"Со слов сотрудников нелегального полигона, у компании есть договоренность с органами власти на прием строительных отходов на участке. При этом в официальных реестрах объектов размещения отходов этот земельный участок не числится. А помимо мусора со стройки здесь сортируют отходы, извлекают пластик и металл для дальнейшей продажи", – пояснил заместитель председателя Свердловского РЭО Антон Черноголов.

Активисты свердловского отделения РЭО уже направили соответствующие обращения в надзорные ведомства, и они дали свои плоды. Природоохранная прокуратура подтвердила скопление отходов, а после проверки Россельхознадзора, управление Росреестра по Свердловской области объявлено предостережение собственнику участка.

Для дальнейшей проверки прокуратура уже направила материалы в управление Россельхознадзора области. Активисты Свердловского отделения РЭО будут держать ситуацию под контролем, чтобы незаконный полигон прекратил свою деятельность.

Теги: полигон, мусор, Нагорный



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