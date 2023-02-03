03 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Российские производители молока стали указывать на пачке вес, а не объем

Производители молочной продукции в России стали чаще применять "хитрость": указывать на упаковке не объем продукта, а его вес. При этом один килограмм молока – это около 970 миллилитров, а не литр. В 2022 году с такой маркировкой продавалось больше продукции, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса "Продажи.рф".

"Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (от англ. shrinkflation — снижение объема или веса товара в упаковке)", — полагают аналитики "Продажи.рф".

Издание подтверждает, что указанием веса молочной продукции занимаются производители таких брендов как "Домик в деревне", "Бежин луг", Viola.

Эксперты говорят, что маркетологи пользуются не очень хорошими знаниями россиян по физике – большинство не догадывается, что килограмм молока занимает не один литр, а меньше.

Теги: молоко, маркетинг, инфляция



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