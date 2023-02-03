В Челябинской области проверят расходование средств на транспортную реформу

Контрольно-счетная палата Челябинской области оценит реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации и транспортную доступность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Проверки пройдут в региональном миндортрансе и ОГКУ Организатор перевозок Челябинской области". В 2020 – 2023 гг. на эти предусмотрено 58 млрд рублей.

В ходе проверки аудиторы проведут анализ реализации госпрограммы с оценкой выполнения задач и достижения целей документов стратегического планирования, а также аудит закупок.