03 Февраля 2023
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Политика Санкт-Петербург
Фото: nation-news.ru/скрин

В строительном блоке Смольного рассказали о подготовке к возведению метро "Кудрово"

Степень готовности проекта озвучил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Петербургский стройкомплекс ведет подготовку к строительству новых линий метро. В числе первых будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для участка до «Кудрово». Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в ходе пресс-конференции по итогам 2022 года.

скрин, лп(2023)|Фото: nation-news.ru/скрин

В Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы строительного блока за 2022 год, а также перспективам на текущий. В том числе чиновники рассказали о ближайших планах на постройку новых линий метрополитена.

«Ведется разработка проектно-сметной документации для перспективного строительства метро. Первыми будут объявлены конкурсы на участки от “Путиловской” до “Каретной” и от “Улицы Дыбенко” до “Кудрово”», – заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Жители густонаселенного города Кудрово ждут метро с 80-х годов. Именно тогда пытались построить станцию «Народная», но потом проект заморозили из-за нехватки средств. Проектируемую станцию можно обнаружить на планах метро, существовавших до 90-х годов.

карта, скрин, лп(2023)|Фото:metro.vpeterburge.ru/скрин

В наши дни не просто вернулась идея построить метро «Кудрово», появляется проект одноименного транспортно-пересадочного узла. Он должен соединить вестибюль метро с другими объектами транспорта, а также с торговым центром. Проект тесно связан с масштабной реконструкцией прилегающих трасс. Предусмотрено соединение новой станции метро с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»).

Все эти проекты направлены на улучшение транспортной доступности Кудрово и оптимизации сообщения Ленобласти с Петербургом. Работа идет полным ходом, в прошлом году был заключен контракт на постройку развязки с Мурманским шоссе. Также правительство области выделило землю под ТПУ, было заключено соглашение с инвестором на его строительство. Известно, что возведение значимого объекта возьмет на себя компания «Мегалайн». Предварительно объем инвестиций определен в размере около 20 млрд рублей.

«В состав будущего ТПУ войдут: межрегиональный автовокзал рассчитанный на 1 800 пассажиров, многоуровневый перехватывающий паркинг объемом свыше 1000 машиномест, комфортные зоны посадки-высадки пассажиров местного и пригородного автобусного сообщения, специальные места для посадки-высадки пассажиров такси, теплые места ожидания, объекты общественного питания и попутного обслуживания, туалеты, комнаты матери и ребенка, охраняемые места для велосипедов, а также современные общественные пространства и общественно-деловая застройка», – рассказывал генеральный директор «Мегалайн» Геннадий Корупятник на «Транспортной неделе» в Москве.

ТПУ считаются перспективными объектами для развития транспортной сети крупных агломераций. В Петербурге старт программы по возведению 61 хаба был объявлен в 2021 году. К реализации собирались привлечь все тот же «Мегалайн», а объем инвестиций оценили в 186 млрд рублей. Однако инвестор не дождался от петербургских чиновников активной поддержки и ушел работать в область.

Самое масштабное строительство ТПУ на сегодня отмечают в Москве. В российской столице уже построили около 50 таких объектов, в том числе за счет средств инвесторов. На текущий момент в стадии проектирования и строительства находится почти 40 ТПУ. Они способствуют разгрузке дорог, повышению комфорта пассажиров и уменьшению маятниковой миграции за счет появления новых рабочих мест.

Теги: смольный, метро, кудрово, тту, мегалайн, николай линченко, стройокмплекс, , геннадий куропятник



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