Российские инструкторы участвуют в гражданском противостоянии в ЦАР

Российские инструкторы участвуют в наступательных действиях армии Центральной африканской республики (ЦАР), воюющей с повстанцами. Посол России в этой стране Александр Бикантов заявил, что большая часть формирований повстанцев была разгромлена подразделениями силовиков ЦАР при поддержке российских инструкторов.

"Что касается незаконных вооруженных формирований, то в результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена и по сути превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки пребывают за рубежом",— сказал Александр Бикантов РИА Новости.

Власти ЦАР считают, что Россия помогла им предотвратить свержение власти в стране и новый виток гражданской войны.

В ЦАР работают 1,8 тыс. российских инструкторов. Республика недавно отправила заявку в Совет безопасности ООН на увеличение их количества.