Артиллерия ВСУ расстреляла под Кременной 12 сослуживцев, - Морочко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по 12 сослуживцам, которые хотели сдаться в плен, все они скорее всего погибли.

"Западнее населенного пункта Кременная после непродолжительного огневого контакта на взводном опорном пункте украинских боевиков вместо флага была вывешена белая ткань, на открытых радиочастотах старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим. Наши штурмовые подразделения прекратили вести огонь и начали подготовительные мероприятия по эвакуации", - рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам Марочко, когда "практически все было готово к эвакуации", украинские войска открыли "плотный стрелковый огонь и нанесли артиллерийский удар" по своим сослуживцам, пытавшимся сдаться.

"По предварительной оценке, с большой долей вероятности все (они) погибли", - подчеркнул он.